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Алексей Батраков выложил пост после победы « Галатасарая » над « Лиллем » в матче Лиги чемпионов. В сегодняшней игре 3-го тура общего этапа турнира стамбульская команда победила на выезде со счетом 4:2.