Эксперт дал советы по тренировкам после 40 лет

Фитнес-тренер Эбенезер Сэмюэл дал советы по тренировкам после 40 лет. Его слова приводит Men Today. После сорока лет Сэмюэл рекомендовал тренироваться более комфортно в диапазоне от шести до восьми повторений с использованием легких весов.