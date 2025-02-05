Эксперт дал советы по тренировкам после 40 лет

Фитнес-тренер Эбенезер Сэмюэл дал советы по тренировкам после 40 лет. Его слова приводит Men Today. После сорока лет Сэмюэл рекомендовал тренироваться более комфортно в диапазоне от шести до восьми повторений с использованием легких весов.
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