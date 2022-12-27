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Украинская армия за сутки 25 раз открывала огонь по ДНР

Украинская армия за сутки 25 раз открывала огонь по ДНР

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 25 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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