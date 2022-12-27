Украинская армия за сутки 25 раз открывала огонь по ДНР

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 25 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 25 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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