Благоустройство дворов на Бутырской обсудили во время обхода

В субботу, 23 ноября руководством управы Савеловского района вместе с муниципальными депутатами и руководством ГБУ «Жилищник» был проведен обход территории района по маршруту: Бутырская улица, 53 К 3, Бутырская улица, 53 К 2, Бутырская улица, 21, Бутырская улица, 15, Бутырская улица, 19, Бутырская улица, 11.