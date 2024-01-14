Юрий Батурин решил остаться в России и поддержать СВО

Актер много снимается в кино и играет в театре, но в прошлом году он выбрал время и посетил Донбасс.Украинский актер Юрий Батурин после начала специальной военной операции встал на сторону России и решил не возвращаться в свою страну.
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