15 неожиданностей, которые приятными не назовешь

Новый день может преподносить неожиданности, но, к сожалению, далеко не всегда приятные. То в любимом лакомстве вдруг обнаружится "натуральный белок" в виде мухи, то вместо ожидаемой покупки, продавец отправит совсем другое.
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