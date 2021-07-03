Ведьма нашаманила? Муж Набиуллиной Ярослав Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ

Закон и ПорядокПолитикаВедьма нашаманила? Муж Набиуллиной Ярослав Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ На фоне прививочно-цифровой вакханалии и прочего потока инегатива случаются и маленькие радости.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВячеслав 5Жаль.что когда придёт время за всё ответить.никого из них уже не будет.а убога всего два глаза и за всем ему не усмотреть.Анатолий ЗотовНеужели нет автомата, отслеживающего опечатки? Или автор настолько своих читателей не уважает, что ему всё равно?Vladimir LioubimcevВШЭ вообще еще тот ГАДЮШНИК!! Русофобский, злобно лающий и гадящий..Виталий РудзитСогласен. А прокуратура ждёт команды Фас????Mila КВареники в тарелке, при перемешивании с добавлением масла или сметаны, просто меняются местами.Анна ЭржибоваВсех кхм подвесить особенно рыжого дьявола с наибулинойКомментировать
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