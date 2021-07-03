Закон и Порядок

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Ведьма нашаманила? Муж Набиуллиной Ярослав Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ

Ведьма нашаманила? Муж Набиуллиной Ярослав Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ

На фоне прививочно-цифровой вакханалии и прочего потока инегатива случаются и маленькие радости.

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Вячеслав 5
Жаль.что когда придёт время за всё ответить.никого из них уже не будет.а убога всего два глаза и за всем ему не усмотреть.
Анатолий Зотов
Неужели нет автомата, отслеживающего опечатки? Или автор настолько своих читателей не уважает, что ему всё равно?
Vladimir Lioubimcev
ВШЭ вообще еще тот ГАДЮШНИК!! Русофобский, злобно лающий и гадящий..
Виталий Рудзит
Согласен. А прокуратура ждёт команды Фас????
Mila К
Вареники в тарелке, при перемешивании с добавлением масла или сметаны, просто меняются местами.
Анна Эржибова
Всех кхм подвесить особенно рыжого дьявола с наибулиной

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