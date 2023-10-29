ЦАХАЛ: дополнительные силы израильской армии ночью вошли в сектор Газа

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари в ходе брифинга с журналистами сообщил, что дополнительные силы израильской армии этой ночью вошли на север сектора Газа и присоединились к тем, что уже действуют в анклаве.