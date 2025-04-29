Побег из колонии в Приморье: задержан беглец из Китая с помощью кинологов

В Приморском крае задержан гражданин Китая, который сбежал из колонии-поселения. Успешная операция проведена полицией при поддержке кинологической службы пограничного управления ФСБ России в Хасанском районе.
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