Коварству террана нет предела

Э

Элла

Возможно речь идёт об такой игре: «Терраны — это переселенцы с Земли, причём не лучшие образцы. Когда-то давно они были высланы с родины и со временем основали несколько колоний в секторе Купрулу, где и происходят действия Старкрафта. Потомки 40000 зэков, фактически высланных из Солнечной системы и брошенных на произвол судьбы. Вполне в традициях человечества. Вспомним хоть Австралию.