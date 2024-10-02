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  • Фил
    А директор то сам узбекский и таджикский выучи?СК проверит школу...
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Коварству террана нет предела

Коварству террана нет предела

Коварству террана нет предела. Говорят, что посольства в недружественных странах завалены просьбами о переезде в Россию.

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Комментарии
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Ф
Фил
Тяжело тебе без мозга жить!Сочувствую.
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5 час.
ОЛЕГЫЧ
Да нет, бывают у неё просветления.....
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5 час.
Э
Элла
Возможно речь идёт об такой игре: «Терраны — это переселенцы с Земли, причём не лучшие образцы. Когда-то давно они были высланы с родины и со временем основали несколько колоний в секторе Купрулу, где и происходят действия Старкрафта. Потомки 40000 зэков, фактически высланных из Солнечной системы и брошенных на произвол судьбы. Вполне в традициях человечества. Вспомним хоть Австралию.
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4 час.

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