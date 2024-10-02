Коварству террана нет предела. Говорят, что посольства в недружественных странах завалены просьбами о переезде в Россию.
Коварству террана нет предела
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ф
Фил
Тяжело тебе без мозга жить!Сочувствую.
Ответить
5 час.
ОЛЕГЫЧ
Да нет, бывают у неё просветления.....
Ответить
5 час.
Э
Элла
Возможно речь идёт об такой игре: «Терраны — это переселенцы с Земли, причём не лучшие образцы. Когда-то давно они были высланы с родины и со временем основали несколько колоний в секторе Купрулу, где и происходят действия Старкрафта. Потомки 40000 зэков, фактически высланных из Солнечной системы и брошенных на произвол судьбы. Вполне в традициях человечества. Вспомним хоть Австралию.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии