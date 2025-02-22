Свободная Пресса Глава МИД России Сергей Лавров считает, что следует ужесточать контроль поведения мигрантов, а не ставить барьеры, в том числе в виде визового режима.
"Лавров прав, когда говорит, что визы для мигрантов ничего не дадут". В Средней Азии наши позиции и так пошатнулись, а могут стать еще хуже
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
...им за высоким забором видней-это мы, простые смертные в не понятках,,,
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8 час.
Владимир Воюшин
20 миллионов с семьями, бесцельно рассосавшихся по стране от безвиза это пустяк, разрушение единства русского государства, которое, как русское в Конституции не обозначено и надо разбавлять иноверцами, с чуждой психологией, культурой, поведением, малообразованных, да ещё деньги тратить на них из бюджета и это министр образованный, логический мыслящий, от разрушениякакая выгода, следить за каждым, а семьи их нам на шею бюджету зачем, а почему у Беларусов нет проблем с мигрантами, нет диаспор там?! Диаспоры тоже нам нужны? Это не министры Российские, это люди из власти чужеродной русскому народу! Народ наш раболепен в массе и будет ждать , когда его заменят? Это же переселение к нам чужих народов и вред мощи государства!
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7 час.
Анатолий Зотов
Надо забыть о "разжигании национальной розни". Преступление - наказание. Не взирая на национальность.
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6 час.
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