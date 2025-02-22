"Лавров прав, когда говорит, что визы для мигрантов ничего не дадут". В Средней Азии наши позиции и так пошатнулись, а могут стать еще хуже

Владимир Воюшин

20 миллионов с семьями, бесцельно рассосавшихся по стране от безвиза это пустяк, разрушение единства русского государства, которое, как русское в Конституции не обозначено и надо разбавлять иноверцами, с чуждой психологией, культурой, поведением, малообразованных, да ещё деньги тратить на них из бюджета и это министр образованный, логический мыслящий, от разрушениякакая выгода, следить за каждым, а семьи их нам на шею бюджету зачем, а почему у Беларусов нет проблем с мигрантами, нет диаспор там?! Диаспоры тоже нам нужны? Это не министры Российские, это люди из власти чужеродной русскому народу! Народ наш раболепен в массе и будет ждать , когда его заменят? Это же переселение к нам чужих народов и вред мощи государства!