Дмитрий Попов дал советы по подготовке авто к осени

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как подготовить автомобиль к осеннему сезону. В интервью Zvezdanews он поделился советами, касающимися мойки, полировки фар и использования незамерзающей жидкости для обеспечения безопасности и комфорта в тёмное время суток.