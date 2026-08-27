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Царьград

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Дмитрий Попов дал советы по подготовке авто к осени

Дмитрий Попов дал советы по подготовке авто к осени

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как подготовить автомобиль к осеннему сезону. В интервью Zvezdanews он поделился советами, касающимися мойки, полировки фар и использования незамерзающей жидкости для обеспечения безопасности и комфорта в тёмное время суток.

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