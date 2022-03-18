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В Армении артиллеристы ЮВО с помощью БЛА уничтожили лагерь условного противника

В Армении артиллеристы ЮВО с помощью БЛА уничтожили лагерь условного противника

Артиллерийские расчеты уничтожили одиночные и групповые цели на дальностях от 1 до 15 км, применяя навыки работы на навигационной аппаратуре, баллистической станции, гирокомпасе и современных средствах связи.

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