Мирошник заявил об усилении обстрелов ВСУ территорий РФ на фоне переговоров

Усиление обстрелов украинскими военными российской территории наблюдается после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
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