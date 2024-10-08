В Госдуме рассказали об эффективности геоблокировки интернета

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. Депутат Государственной думы Антон Горелкин считает, что современный глобальный интернет разделяется на анклавы, из-за чего будет расти локальное или географическое ограничение доступа к контенту в мировой Сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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