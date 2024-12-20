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Украинский военнопленный разоблачил жестокость командования в Курской области

Украинский военнопленный разоблачил жестокость командования в Курской области

Боец ВСУ Григорий Шинкарев, оказавшийся в плену, разоблачил жестокие методы командования в Курской области.

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