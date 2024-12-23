Генерал Кувалдин: западные летчики делают селфи с российскими ракетоносцами

Западные пилоты во время полетов над международными водами привыкли фотографироваться на фоне российских ракетоносцев, рассказал в интервью изданию «Красная звезда» генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией.
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