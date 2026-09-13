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Царьград

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СК сообщил о гибели подростка при ДТП с УАЗ в Новосибирской области

СК сообщил о гибели подростка при ДТП с УАЗ в Новосибирской области

В Новосибирской области перевернулся УАЗ с четырьмя подростками. 12 сентября 2026 года в районе села Кондусла водитель, потеряв контроль, съехал на обочину, что привело к опрокидыванию машины.

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