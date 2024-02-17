Bloomberg: Британия и США собираются поставить ВСУ тысяч дронов, оснащенных ИИ

Журналисты агентства Bloomberg со ссылкой на источники в военных ведомствах сообщили о том, что в Вашингтоне и Лондоне собираются завалить Киев тысячами БПЛА с искусственным интеллектом, которые хорошо себя зарекомендовали на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии