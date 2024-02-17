РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Bloomberg: Британия и США собираются поставить ВСУ тысяч дронов, оснащенных ИИ

Bloomberg: Британия и США собираются поставить ВСУ тысяч дронов, оснащенных ИИ

Журналисты агентства Bloomberg со ссылкой на источники в военных ведомствах сообщили о том, что в Вашингтоне и Лондоне собираются завалить Киев тысячами БПЛА с искусственным интеллектом, которые хорошо себя зарекомендовали на Украине.

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Комментарии
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Россиянин
Значит надо объяснить ИИ дронов, что нужно лететь домой и взорваться там. Это можно сделать с помощью QK например.
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