Узелковое плетение – древний вид рукоделия, который не устаревает. Выражения даже закрепились в языке: "завязалась интересная беседа", "неожиданная развязка сюжета", "потерять нить разговора".
Макраме
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Узелковое плетение – древний вид рукоделия, который не устаревает. Выражения даже закрепились в языке: "завязалась интересная беседа", "неожиданная развязка сюжета", "потерять нить разговора".
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