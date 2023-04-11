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«Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру и просит лишить Ротару квартиры в Москве из-за ее поддержки украинских военных

«Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру и просит лишить Ротару квартиры в Москве из-за ее поддержки украинских военных

Исполнительный директор общественной организации "Ветераны России" Вадим Мироненко сообщил об обращении в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой рассмотреть возможность лишения певицы Софии Ротару квартиры в центре Москве из-за позиции артистки против специальной военной операции на Украине и возможной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины.

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