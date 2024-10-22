Лондон перечислит российские деньги в бюджет Украины

Правительство Великобритании в ближайшее время намерено выделить Украине очередной финансовый транш в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов ($2,93 миллиарда), используя прибыль от замороженных в Евросоюзе российских активов.
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