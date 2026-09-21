Say Agency выплатило москвичке 67,5 тыс. рублей за срыв концерта

Москвичка Олеся отсудила у Say Agency 67,5 тыс. рублей после переноса концерта Flo Rida с 8 марта на май из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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