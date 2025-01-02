В США усмотрели связь между взрывом в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане

Политолог Расмуссен: взрыв Tesla в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане связаны Полицейские несут караул на оцепленной территории возле отеля Trump International в Лас-Вегасе, штат Невада, США Взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе и теракт во Французском квартале в Новом Орлеане связаны между собой, заявил в беседе с «Известиями» политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.