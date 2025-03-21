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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о первой встрече с Лавровым

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о первой встрече с Лавровым

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вспомнила о своих впечатлениях от первых переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которому 21 марта исполнилось 75 лет.

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