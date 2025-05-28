Россия и Лаос договорились о совместной борьбе с коррупцией и киберпреступностью

Россия и Лаос подписали программу сотрудничества на ближайшие полтора года. Документ об укреплении двусторонних отношений стал результатом переговоров генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова и генерального прокурора Республики Лаос.
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