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Как восстановиться после "омикрона" - советы врача

Как восстановиться после "омикрона" - советы врача

В России начали действовать новые методички Минздрава: теперь люди, контактировавшие с коронавирусными больными, не должны соблюдать карантин; повторный — после курса лечения — ПЦР-тест делать не надо; больничный "по ковиду" дают всего на 7 дней.

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