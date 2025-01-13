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Царьград

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Что ждёт НАТО при Трампе? Марков озвучил судьбу альянса

Что ждёт НАТО при Трампе? Марков озвучил судьбу альянса

Сергей Марков сделал расклад по дальнейшей судьбе Североатлантического альянса.Открылось, что же произойдёт с Североатлантическим альянсом при избранном президенте США Дональде Трампа.

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