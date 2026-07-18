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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму задержали жительницу Ялты, причастную к убийству офицера Черноморского флота в 2024 году

В Крыму задержали жительницу Ялты, причастную к убийству офицера Черноморского флота в 2024 году

Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, уроженка Николаевской области 1967 года рождения по собственной инициативе установила контакт с сотрудником СБУ, по его заданию оборудовала схрон с компонентами взрывного устройства.

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