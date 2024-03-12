Рябков: Саудовская Аравия приняла участие в двух мероприятиях БРИКС в 2024 году

Саудовская Аравия не отрицала вступление в БРИКС и уже поучаствовала в двух мероприятиях объединения в нынешнем году, ситуация с составом ясная, заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в интервью первому номеру проекта ТАСС "Вестник БРИКС".
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