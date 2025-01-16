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Будет вкусно

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5 шикарных зимних блюд, которые можно приготовить из сельди

5 шикарных зимних блюд, которые можно приготовить из сельди

Обычно сельдь служит закуской, но мы превратим килограмм этой вкусной рыбы в целых 5 оригинальных блюд! Приготовление удивительно простое: нарезаем сельдь ломтями, добавляем отварной картофель и несколько вкусных ингредиентов — и вот, почти готово настоящее кулинарное волшебство! Ингредиенты:700 г картофеля3 соленых огурца 500 г слабосоленой сельди250 г белой консервированной фасоли 50 г репчатого лука2 ст л подсолнечного масла 1 ст л зернистой горчицы 1,5 ч л сахара10 г укропа Шаги приготовления: 1.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
А где остальные четыре? 😏
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15 час.
Марина Сафронова
на видео
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12 час.

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