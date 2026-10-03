Тренер Буцаев заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Вячеслав Буцаев в интервью Vprognoze заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в НХЛ и в Кубке Стэнли.