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Газета.ру

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Тренер Буцаев заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Тренер Буцаев заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Вячеслав Буцаев в интервью Vprognoze заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в НХЛ и в Кубке Стэнли.

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