Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине проведут уроки цифровой грамотности и кибербезопасности

На Смоленщине проведут уроки цифровой грамотности и кибербезопасности

Благодаря видеороликам школьники смогут узнать о безопасном поведении в интернете и повысить уровень цифровой грамотности В Смоленской области пройдут уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников.

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