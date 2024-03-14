На Смоленщине проведут уроки цифровой грамотности и кибербезопасности

Благодаря видеороликам школьники смогут узнать о безопасном поведении в интернете и повысить уровень цифровой грамотности В Смоленской области пройдут уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии