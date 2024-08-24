В Италии задержали вора, который зачитался книгой и забыл об ограблении

По информации газеты Wanted in Rome, в Италии случилось казусное ограбление. Вор, проникнувший в чужую квартиру в престижном районе Рима, не стал уносить ценные вещи, а увлекся книгой, найденной на тумбочке.
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