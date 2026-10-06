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Царьград

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«Лида» разгромила «Могилев» 5:1 и продлила серию с очками до шести игр

«Лида» разгромила «Могилев» 5:1 и продлила серию с очками до шести игр

Хоккеисты «Лиды» разгромили «Могилев» со счетом 5:1, забросив все пять шайб во втором периоде, и продлили результативную серию до шести матчей.

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