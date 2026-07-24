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Красный Север

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Управление МВД России по ЯНАО подвело итоги полугодия

Управление МВД России по ЯНАО подвело итоги полугодия

Управление МВД России по ЯНАО на заседании коллегии подвело итоги первого полугодия, отметив хорошую работу полицейских по борьбе с наркотрафиком и интернет-преступлениями, а также общее снижение криминала, сообщила пресс-служба ведомства.

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