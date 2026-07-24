Управление МВД России по ЯНАО подвело итоги полугодия

Управление МВД России по ЯНАО на заседании коллегии подвело итоги первого полугодия, отметив хорошую работу полицейских по борьбе с наркотрафиком и интернет-преступлениями, а также общее снижение криминала, сообщила пресс-служба ведомства.
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