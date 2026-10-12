Платформенная экономика по новым правилам

ВведениеС 1 октября 2026 г. действует Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».
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