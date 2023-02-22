Песков: Путин не говорил о намерениях по поводу президентских выборов в 2024 году

Президент России Владимир Путин не заявлял о своих планах на президентские выборы в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Популярные статьи
- Российские военные уничтожили позиции ВСУ с помощью крупнокалиберной «Мсты-Б»
- «Даже если на меня наручники наденут»: Пригожин пообещал добиться нормальных поставок боеприпасов «вагнеровцам»
- «Бойцы ЧВК "Вагнер" — это настоящие патриоты»: находящийся в больнице командир «Ахмата» Алаудинов пообщался с Пригожиным
Свежие комментарии