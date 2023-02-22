Федеральное агентство новостей №1

7 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Расширение НАТО на Восток тоже не допустимо! Где обещания не размещать НАТО в Восточной Европе, что оно делает на Укр...Гутерреш: тактиче...
  • Виктор Александров
    Хватит, наконец, смеяться над пожилым человеком! Президент некогда великой империи подлости всё-таки. И у нас теперь ...Джо Байден споткн...
  • Malina
    а что еще можно ожидать от современных "коммунистов"...?Депутат Хинштейн ...

Песков: Путин не говорил о намерениях по поводу президентских выборов в 2024 году

Песков: Путин не говорил о намерениях по поводу президентских выборов в 2024 году

Президент России Владимир Путин не заявлял о своих планах на президентские выборы в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх