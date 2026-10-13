Ошибка обойдётся дорого: В Китае раскрыли смысл грозного предупреждения Ирана

Главное в тезисах: Жёсткий сигнал из Тегерана: заместитель командующего ВМС Ирана Фаламаз Беймани заявил, что американские военные «отошли от морских границ Ирана» — китайские аналитики трактуют это не как отступление США, а как предупреждение Вашингтону о цене дальнейшей эскалации.
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