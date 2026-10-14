Легенды «Спартака» Андрей Тихонов, Александр Филимонов и Дмитрий Хлестов встретятся с болельщиками в Салехарде 17 и 18 октября.
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