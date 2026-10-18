Ученые Южно-Уральского государственного университета совместно с китайскими коллегами разработали метод точечной сварки стали и алюминия с ультразвуковым воздействием мощностью около 1200 Вт, который вдвое повышает прочность шва и в 1,9 раза продлевает срок его службы.
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