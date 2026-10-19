В 2024 году президент Владимир Путин подписал указ, призванный упростить переезд в Россию иностранцам, которые разделяют «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и не принимают «деструктивные неолиберальные идеологические установки».
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