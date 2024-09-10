Виктория Фуртунэ: "Злоупотребляющие властью рано или поздно будут наказаны"

В Молдове все политики, пытавшиеся контролировать правосудие, в итоге проигрывали, а система, которую они хотели построить вокруг культа личности политического лидера, все равно не помогла им избежать правосудия после ухода с политической арены.
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