Режиссер «Голого пистолета» снимет пародию на жанр нуар-детектива

Ветеран комедийного жанра, создатель знаменитой франшизы «Голый пистолет» и культового «Аэроплана» Дэвид Цукер и его постоянные партнеры Пэт Профт и Майкл МакМанус объединились для создания исторической комедии «The Star of Malta» («Звезда Мальты»).