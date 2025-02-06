Мир в обмен на энергоресурсы. Европа согласна пойти на уступки России, если в переговоры по Украине будет включён газовый вопрос

Европейские чиновники обсуждают возможность возобновления закупок российского трубопроводного газа в контексте потенциального соглашения по Украине, сообщает Financial Times, ссылаясь на осведомлённые источники.
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