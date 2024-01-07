С головой в омут чувств: пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 году

Для большинства людей Новый год становится символом начала нового жизненного этапа. Некоторые даже воспринимают грядущий отрезок времени как возможность начать абсолютно все дела с чистого листа и кардинально изменить свою жизнь.
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