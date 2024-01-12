Бобруйчанка уговорила подругу и родственницу дать ложные показания в суде, чтобы отсудить квартиру - в итоге на всех троих за...

Бобруйчанка уговорила подругу и родственницу дать ложные показания в суде, чтобы отсудить квартиру - в итоге на всех троих завели уголовкуЖительницу Бобруйска осудили за фальсификацию доказательств и подстрекательство к даче ложных показаний свидетеля в суде.
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