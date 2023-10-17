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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кокорев о 2:5 от «Спартака»: «Мы много ошибались, сами привезли себе голы»

«Что здесь можно комментировать? Мы много ошибались, сами привезли себе голы, недорабатывали моменты, вяленько уходили в атаку и в оборону.

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