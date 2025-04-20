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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педри 17 раз возвращал мяч под контроль «Барсы» в игре с «Сельтой» – рекорд сезона в Ла Лиге

В матче 32-го тура с «Сельтой» (4:3) хавбек «Барселоны» сделал это 17 раз. Также он единственный в нынешнем чемпионате Испании игрок, возвращавший мяч под контроль не менее 15 раз в двух матчах.

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