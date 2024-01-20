Пять бытовых приборов, которые могут стать источником пожара в российских квартирах Елена ГалицкаяВ последнем эксклюзивном интервью для агентства «Прайм», доцент кафедры Инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ», эксперт в области электробезопасности Илья Королев раскрыл, какие бытовые приборы могут представлять повышенный риск возгорания в российских квартирах, передают журналисты ftimes.