Пять бытовых приборов, которые могут стать источником пожара в российских квартирах Елена ГалицкаяВ последнем эксклюзивном интервью для агентства «Прайм», доцент кафедры Инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ», эксперт в области электробезопасности Илья Королев раскрыл, какие бытовые приборы могут представлять повышенный риск возгорания в российских квартирах, передают журналисты ftimes.
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